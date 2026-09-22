Корейские автомобили с пробегом начали меньше поставлять в Россию

В текущем 2026 году из Южной Кореи в Россию поставили всего 23 тысяч легковушек с пробегом. Этот показатель упал на 63% по сравнению с прошлым годом.
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