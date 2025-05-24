Николай Басков — про поцелуи с женой Реввы: «У меня есть грань»

Певец известен своей любвеобильностью. Николай Басков Пресс-служба RU.TVНиколай Басков прокомментировал недавнее заявление его друга и коллеги Александра Реввы, который признался, что не против поцелуев Николая со своей женой.
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