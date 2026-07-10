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Елена Пинская, дочь Юлии Бордовских, Лаура Джугелия, Женя Малахова посетили светский бранч

Елена Пинская, дочь Юлии Бордовских, Лаура Джугелия, Женя Малахова посетили светский бранч

Елена Пинская, дочь Юлии Бордовских, Лаура Джугелия, Женя Малахова с сыном посетили светский бранч в ЦУМе, который в День семьи, любви и верности организовал бренд "Логика молока" (бывшая "дочка" ушедшего из России Danon).

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