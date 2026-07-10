Елена Пинская, дочь Юлии Бордовских, Лаура Джугелия, Женя Малахова посетили светский бранч

Елена Пинская, дочь Юлии Бордовских, Лаура Джугелия, Женя Малахова с сыном посетили светский бранч в ЦУМе, который в День семьи, любви и верности организовал бренд "Логика молока" (бывшая "дочка" ушедшего из России Danon).