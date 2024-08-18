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Оливет Стоун про Россию и США:

Оливет Стоун про Россию и США:

Когда вы общаетесь с американскими СМИ, вы видите, что у них нет чувства истории. Мы заключили сделки с Россией по НАТО, по ракетам средней дальности и по баллистическим ракетам еще в 1970-х годах.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Стоун идиот, если считает, что у США превосходство в ядерной вооружений и в его точности! У пиндосов всё остановилось в &quot;ядерной развитии&quot; где то в районе 80-х годов прошлого века! И не факт, что их хваленые ракеты на 60% вообще смогут взлететь из собственных шахт, в то время когда Россия уже 3 (три) раза обновила весь свой ядерный потенциал и средства доставки его в США. И это без учёта&quot; Пасейдонов&quot;, &quot;Сарматов&quot;, &quot;Скифов&quot; [что уже лежат у берегов Америки]. А о более &quot;мелких&quot; и гораздо более скоростных &quot;Цирконах&quot; и &quot;Искандерах&quot; [на которых у США совсем нет соответствующий ПРО] я даже не упоминаю. Так что США &quot;обосрутся&quot; в прямом смысле слова, даже после первой ракеты прилетевшей на их территорию. Дальше о гипотетической разделе России на какие то части даже читать не интересно!
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