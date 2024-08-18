Оливет Стоун про Россию и США:

ИМ

Ильдус Мамлеев

Стоун идиот, если считает, что у США превосходство в ядерной вооружений и в его точности! У пиндосов всё остановилось в "ядерной развитии" где то в районе 80-х годов прошлого века! И не факт, что их хваленые ракеты на 60% вообще смогут взлететь из собственных шахт, в то время когда Россия уже 3 (три) раза обновила весь свой ядерный потенциал и средства доставки его в США. И это без учёта" Пасейдонов", "Сарматов", "Скифов" [что уже лежат у берегов Америки]. А о более "мелких" и гораздо более скоростных "Цирконах" и "Искандерах" [на которых у США совсем нет соответствующий ПРО] я даже не упоминаю. Так что США "обосрутся" в прямом смысле слова, даже после первой ракеты прилетевшей на их территорию. Дальше о гипотетической разделе России на какие то части даже читать не интересно!