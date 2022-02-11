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«Ливерпуль» не проигрывает дома в АПЛ 15 матчей подряд. Победная серия на «Энфилде» – 6 игр

«Ливерпуль» победил на своем поле «Лестер» (2:0) в 24-м туре АПЛ. Мерсисайдцы продлили беспроигрышную домашнюю серию в турнире до 15 матчей (11 побед, 4 ничьих).

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