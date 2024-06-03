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  • Гарий Щерба
    А ЧТО ЭТО  вообще  ТАКОЕ  и  КТО ему  ПОЗВОЛИТ ВЫВОДИТЬ САМЫЕ БОЛЬШИЕ  и  ПРИБЫЛЬНЫЕ  заводы в мире , строящиеся  ВСЕ...Предательство в с...
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Предательство в стиле Чубайса: Россию под благовидным предлогом лишают меди и платины

Предательство в стиле Чубайса: Россию под благовидным предлогом лишают меди и платины

Интересная и одновременно возмутительная история разворачивается вокруг обеспечения России медью и платиной.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А ЧТО ЭТО  вообще  ТАКОЕ  и  КТО ему  ПОЗВОЛИТ ВЫВОДИТЬ САМЫЕ БОЛЬШИЕ  и  ПРИБЫЛЬНЫЕ  заводы в мире , строящиеся  ВСЕЙ  страной ,  СССР  .....????  Какой Китай , какой Бахрейн , ??  Россия и  БЕЗ НИХ ОБОЙДЁТСА  и ВСЁ можно  КУПИТЬ по  СЕРЫМ СХЕМАМ для  ДАЛЬНЕЙШЕЙ   РАБОТЫ  заводов .....Это же просто  НЕДОПУСТИМО , БРЕД , что бы  ПОТОМ  ВЕЗТИ  из Китая в  РОССИЮ ( а если с Китаем похолодеют отношения , то  ЧТО ТОГДА ? )  и это  ВСЁ  под ,,СОУСОМ,, с санкциями а на  САМОМ ДЕЛЕ  ему  ВСЁ  ,,МАЛО,, ПРИБЫЛИ ....!!! НЕ ОБОЖРАЛИСЬ.....?????????????????????
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