Предательство в стиле Чубайса: Россию под благовидным предлогом лишают меди и платины

Гарий Щерба

А ЧТО ЭТО вообще ТАКОЕ и КТО ему ПОЗВОЛИТ ВЫВОДИТЬ САМЫЕ БОЛЬШИЕ и ПРИБЫЛЬНЫЕ заводы в мире , строящиеся ВСЕЙ страной , СССР .....???? Какой Китай , какой Бахрейн , ?? Россия и БЕЗ НИХ ОБОЙДЁТСА и ВСЁ можно КУПИТЬ по СЕРЫМ СХЕМАМ для ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ заводов .....Это же просто НЕДОПУСТИМО , БРЕД , что бы ПОТОМ ВЕЗТИ из Китая в РОССИЮ ( а если с Китаем похолодеют отношения , то ЧТО ТОГДА ? ) и это ВСЁ под ,,СОУСОМ,, с санкциями а на САМОМ ДЕЛЕ ему ВСЁ ,,МАЛО,, ПРИБЫЛИ ....!!! НЕ ОБОЖРАЛИСЬ.....?????????????????????