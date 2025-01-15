Власти ХМАО пытаются выставить себя потерпевшей стороной по скандальным сделкам с закупкой автобусов

Чиновники правительства Ханты-Мансийского автономного округа, входящие в блок заместителя губернатора Азата Ислаева, решили подстраховать себя от уголовного преследования по делу о мошенничестве, связанного с закупкой автобусов.
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