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Власти ХМАО пытаются выставить себя потерпевшей стороной по скандальным сделкам с закупкой автобусов

Власти ХМАО пытаются выставить себя потерпевшей стороной по скандальным сделкам с закупкой автобусов

Чиновники правительства Ханты-Мансийского автономного округа, входящие в блок заместителя губернатора Азата Ислаева, решили подстраховать себя от уголовного преследования по делу о мошенничестве, связанного с закупкой автобусов.

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