Русская весна

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Китайцы скупают землю вокруг военных баз в Японии

Китайцы скупают землю вокруг военных баз в Японии

Внезапно выяснилось, что Китай скупает землю вокруг военных баз в Японии. В ходе правительственного расследования власти Японии обнаружили по меньшей мере 700 финансируемых Китаем случаев перехода земельных участков из рук в руки вблизи военных баз.

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