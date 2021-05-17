Китайцы скупают землю вокруг военных баз в Японии

Внезапно выяснилось, что Китай скупает землю вокруг военных баз в Японии. В ходе правительственного расследования власти Японии обнаружили по меньшей мере 700 финансируемых Китаем случаев перехода земельных участков из рук в руки вблизи военных баз.
Внезапно выяснилось, что Китай скупает землю вокруг военных баз в Японии. В ходе правительственного расследования власти Японии обнаружили по меньшей мере 700 финансируемых Китаем случаев перехода земельных участков из рук в руки вблизи военных баз.
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