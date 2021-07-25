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За что был приговорён к 50 годам тюрьмы экс-президент Либерии Чарльз Тейлор

За что был приговорён к 50 годам тюрьмы экс-президент Либерии Чарльз Тейлор

20 июня 2006 года бывший президент Либерии Чарльз Тейлор был доставлен в Гаагский трибунал, где ему предъявили 11 обвинений в преступлениях против человечности.

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