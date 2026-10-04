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Ночью на переходе морем восточнее Одессы ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ

Ночью на переходе морем восточнее Одессы ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны России. «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ», — добавили в ведомстве.

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