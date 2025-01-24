Директора "Весёлого острова" будут судить за травмы детей на батутах и горке

В уголовное дело попали случаи травмирования детей в период с мая 2021 по август 2023 года.В Новосибирске передано в суд уголовное дело в отношении директора семейно-развлекательного центра, который обвиняется в оказании детям услуг, не отвечающим требованиям безопасности, вследствие чего они получали различные травмы (от ушибов до компрессионных переломов позвонков) на батутном комплексе и горке.