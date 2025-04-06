Elon Musk Parts Ways with Trump on Tariffs

Only three days after President Trump announced sweeping tariffs, including a 20 percent tariff on goods from the European Union, Elon Musk said that he hoped that Europe and the United States would move “to a zero-tariff situation, effectively creating a free-trade zone,” the New York Times reports.
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