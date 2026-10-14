«Сейчас я здоровье поправлю и выпущу новый материал»: Андрей Губин пообещал выпустить новые треки после проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин заверил, что выпустит новые композиции, когда решит проблемы со здоровьем. Его слова приводит РИА Новости.
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