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Сильянов о 4 поражениях «Ростова» в 5 матчах: «У нас такой чемпионат, что все проигрывают друг другу. Главное — исправить ситуацию»

Александр Сильянов оценил результаты «Ростова» в текущем сезоне. В последних 5 матчах дончане потерпели четыре поражения.

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