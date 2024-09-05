День 6 сентября в истории

85 лет назад (1939) в Ленинграде открылся Театр эстрады и миниатюр. Он был создан по инициативе актеров Надежды Копелянской, 3инаиды Рикоми и Романа Рубинштейна, художника Петра Снопкова, режиссеров Нестора Сурина и Александра Шубина.