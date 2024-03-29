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Рецепт быстрого завтрака для худеющих, который поможет забыть о голоде на 6 часов

Рецепт быстрого завтрака для худеющих, который поможет забыть о голоде на 6 часов

Первый прием пищи — самый важный, ведь он наполняет вас энергией и не дает съесть лишнего до обеда. Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась простым и вкусным рецептом — это один из ее любимых вариантов завтрака.

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