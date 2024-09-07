Правительство России выделило более 1 млрд на поощрение паралимпийцев

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о поощрении победителей и призеров соревнований для паралимпийцев - денежные выплаты получат спортсмены, тренеры и специалисты, работающие в тренерских штабах.
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