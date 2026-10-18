В горах Бахчисарайского района спасли двух потерявшихся мужчин.17 октября сотрудники МЧС России вместе с АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» помогли двум мужчинам, заблудившимся в районе села Высокое без средств связи.
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