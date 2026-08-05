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Русская весна

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Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом (ВИДЕО)

Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом (ВИДЕО)

Власти России на заседании штаба по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

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