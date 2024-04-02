Помощь бездомным и обездоленным: как регионы могут применить опыт Тюменской области

В начале года на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека изучили работу тюменской НКО «Милосердие», которая помогает бездомным восстанавливать документы и получать медицинскую помощь.
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