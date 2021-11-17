Госдума сделала заявление по советским вкладам

Власти дали точный ответ на вопрос, который волнует миллионы российских граждан. Госдума приняла решение по вкладам, которые были сделаны до 1992 года.
Популярные статьи
- Командиры кораблей Балтийского флота подтвердили свое право на самостоятельное управления кораблём
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России по Балтийскому флоту провело работы по переоборудованию котельной в Балтийске
Свежие комментарии