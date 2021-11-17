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Госдума сделала заявление по советским вкладам

Госдума сделала заявление по советским вкладам

Власти дали точный ответ на вопрос, который волнует миллионы российских граждан. Госдума приняла решение по вкладам, которые были сделаны до 1992 года.

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