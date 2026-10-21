Japan booked a trade deficit of $17.8 billion (2.82 trillion Japanese yen) for April to September, almost double the deficit from a year earlier, government data showed on Wednesday, as the Middle East crisis made energy imports into the resource-poor G7 economy much more expensive.
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