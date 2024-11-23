Генштаб ВСУ: обстановка в зоне боевых действий остается крайне сложной Ситуация в зоне ведения боевых действий для украинской армии остается сложной.
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Генштаб ВСУ: обстановка в зоне боевых действий остается крайне сложной Ситуация в зоне ведения боевых действий для украинской армии остается сложной.
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