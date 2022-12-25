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У школьников пропал интерес к физике

У школьников пропал интерес к физике

Минобрнауки и Минпросвещения попытаются вернуть интерес детей к непростому, но важному предмету. Количество выпускников школ, сдающих ЕГЭ по физике, в последние годы неуклонно падает, заявил глава Мин­обрнауки Валерий Фальков.

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