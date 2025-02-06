Стало известно, сколько боевиков потеряли Вооружённые силы Украины, вторгнувшись в Курскую область. В ходе боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 56,5 тысяч военнослужащих.
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