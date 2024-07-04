Как сэкономить деньги во время отпуска в Коста-Рике

Отдых в Коста-Рике может стать более доступным благодаря нескольким советам по экономии средств. В первую очередь следует определиться со временем года - сезон дождей (август-ноябрь) считается менее популярным среди туристов, поэтому цены снижаются.
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