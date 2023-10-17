В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, днём 17 октября, с сохранением ночью 18 октября местами по Кировской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 18-23 м/с, а также сильные осадки в виде дождя, вечером и ночью с мокрым снегом.