Made in USA: Американский след в военном наследии Средней Азии

Почему в Казахстане больше в ходу автоматы Калашникова чем автоматические винтовки М-16 Оружие с клеймом «Made in USA» пользуются всё меньшим спросом на мировом рынке вооружений — объем американского экспорта сократился примерно на 21 процент.
Почему в Казахстане больше в ходу автоматы Калашникова чем автоматические винтовки М-16 Оружие с клеймом «Made in USA» пользуются всё меньшим спросом на мировом рынке вооружений — объем американского экспорта сократился примерно на 21 процент.
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