Журналист Розен считает, что «Виннипег» может прервать канадскую серию без побед в Кубке Стэнли: «Хеллибак способен сделать разницу»

– Похоже, в плей-офф выйдут четыре канадские команды. У кого из четырех больше шансов преодолеть 31-летнюю серию и вернуть Кубок Стэнли в Канаду? – У какой команды из числа «Ванкувера», «Виннипега», «Эдмонтона» и «Торонто» лучший вратарь и лучшая защита при игре «5 на 5»? Ответ: «Джетс», поэтому я считаю их фаворитами от Канады на победу в Кубке Стэнли.
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