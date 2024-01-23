В Уссурийске пожарные спасли из огня мужчину

В ночь на 22 января в Уссурийске, в четырёхквартирном доме на улице Агеева, случился пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит веранда, а также пламенем частично охвачена крыша, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.