В Уссурийске пожарные спасли из огня мужчину

В ночь на 22 января в Уссурийске, в четырёхквартирном доме на улице Агеева, случился пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит веранда, а также пламенем частично охвачена крыша, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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