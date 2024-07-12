МИД Бразилии сообщил, что скоро направит приглашение на G20 Путину

Правительство Бразилии планирует в ближайшем будущем отправить официальные приглашения лидерам различных стран на предстоящий саммит "Большой двадцатки", включая президента Российской Федерации Владимира Путина.
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