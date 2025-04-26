Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине

Илон Маск, американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE), выразил свою поддержку инициативе президента Дональда Трампа, направленной на скорейшее завершение вооруженного конфликта на территории Украины.
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