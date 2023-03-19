Российские военные начали «бешеный» штурм позиций украинских солдат в Артемовске

РИАМО - 19 мар. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций Вооруженных сил Украины на юге Бахмута (Артемовск), наступление усилилось на улицах Геологов и Корсунского, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
РИАМО - 19 мар. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций Вооруженных сил Украины на юге Бахмута (Артемовск), наступление усилилось на улицах Геологов и Корсунского, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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