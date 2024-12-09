Были опубликованы новые международные рекомендации по диагностике преждевременной недостаточности яичников

В рамках инициативы Центра передовых исследований в области женского здоровья в репродуктивной жизни (CRE-WhiRL) при Университете Монаша, в сотрудничестве с ключевыми международными организациями по женскому здоровью и при участии международной команды экспертов, включая женщин с жизненным опытом, были разработаны новые рекомендации по диагностике и лечению преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ).