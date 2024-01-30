Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Маск написал, что приток нелегалов превысил число родившихся в США младенцев

Маск написал, что приток нелегалов превысил число родившихся в США младенцев

Миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с заявлением, что в прошлом месяце (декабре 2023 года) количество прибывших в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов превысило число родившихся в стране детей.

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