У западного берега Австралии возобновятся поиски малазийского самолета рейса MH370, пропавшего в 2014 году

Вновь начались поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Согласно австралийского телеканала 9News, поисковые операции будут вестись американской компанией Ocean Infinity, действующей по контракту с правительством Малайзии.
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