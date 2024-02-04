МОК теряет монополию на Олимпиады: атакуют с одной стороны - Всемирные игры дружбы, с другой - «Олимпийские игры на стероидах»

Американский бизнесмен – один из основателей электронной платежной системы PayPal Питер Тиль профинансирует «Олимпийские игры на стероидах» (Enhanced Games), при участии в которых спортсменам будет разрешено принимать допинг.
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