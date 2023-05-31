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Завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергея Крапивина и бывших должностных лиц данного учебного заведения - начальника кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Андрея Власова, начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники Данила Гурова, начальника кафедры уголовного процесса Алима Отарова, начальника кафедры криминологии Людмилы Медведицковой, начальника кафедры уголовного права Ивана Мармуты, начальника кафедры тактико-специальной и огневой подготовки Сергея Рожкова, а также слушателей учебного заведения Евгения Апряткина, Александра Власенко, Александра Леонова, Ирины Клушиной, Николая Куксова, Ивана Батракова, Алексея Фролова и Евгения Витенко.

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