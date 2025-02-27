Konami на следующей неделе проведет специальную трансляцию посвященную серии S...

Konami на следующей неделе проведет специальную трансляцию посвященную серии SuikodenKonami готовит грандиозное возвращение любимой JRPG-франшизы Suikoden, а 3 марта состоится “Специальная программа”, которая, вероятно, откроет новые подробности о ремастере классики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)