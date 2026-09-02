Певица и актриса Алина Панкеева: что нужно знать перед выходом на сцену о работе с микрофоном

Выступая перед аудиторией, спикеры нередко концентрируются исключительно на содержании речи и постановке голоса, упуская из виду, что успех номера зависит и от грамотного взаимодействия с техникой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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- Татьяна Велес при...
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