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Певица и актриса Алина Панкеева: что нужно знать перед выходом на сцену о работе с микрофоном

Певица и актриса Алина Панкеева: что нужно знать перед выходом на сцену о работе с микрофоном

Выступая перед аудиторией, спикеры нередко концентрируются исключительно на содержании речи и постановке голоса, упуская из виду, что успех номера зависит и от грамотного взаимодействия с техникой.

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