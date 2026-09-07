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Тарифная война Трампа оставила США без денег

Тарифная война Трампа оставила США без денег

Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам.

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