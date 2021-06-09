Джоэл Эмбиид: «Обидно. Но если возьму в руки кубок чемпиона, все остальное не будет иметь значения»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после победы над «Атлантой» выразил разочарование тем, что не получил награду MVP, несмотря на всю проделанную им работу, но заверил болельщиков, что главная его цель – это Кубок Лэрри О’Брайена.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии