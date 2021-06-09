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Джоэл Эмбиид: «Обидно. Но если возьму в руки кубок чемпиона, все остальное не будет иметь значения»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после победы над «Атлантой» выразил разочарование тем, что не получил награду MVP, несмотря на всю проделанную им работу, но заверил болельщиков, что главная его цель – это Кубок Лэрри О’Брайена.

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