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Названы самые частые травмы на природе в период майских праздников

Названы самые частые травмы на природе в период майских праздников

Чаще всего весной на природе случаются порезы и ссадины. Они возникают при работе с инструментами, сборе дров, во время подвижных игр на свежем воздухе, катании на велосипеде или прогулках по пересечённой местности, предупредила в беседе с RT врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» хирург Нина Зубова.

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