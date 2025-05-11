Названы самые частые травмы на природе в период майских праздников

Чаще всего весной на природе случаются порезы и ссадины. Они возникают при работе с инструментами, сборе дров, во время подвижных игр на свежем воздухе, катании на велосипеде или прогулках по пересечённой местности, предупредила в беседе с RT врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» хирург Нина Зубова.