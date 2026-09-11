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Около 98% региональных и муниципальных услуг МФЦ Подмосковья перевели в цифру

Около 98% региональных и муниципальных услуг МФЦ Подмосковья перевели в цифру

В Подмосковье 12 сентября отметят День сотрудника МФЦ. О внедрении искусственного интеллекта и цифровых технологий в работу центров, рассказали в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева .

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