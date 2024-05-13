В США заявили, что Белоусов переведет экономику РФ на военные рельсы

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост министра обороны, переведет российскую экономику на военные рельсы, заявил РЕН ТВ американский политолог Джон Вароли.
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