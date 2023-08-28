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Американский спринтер Ноа Лайлс считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Звезды лиги ответили

Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

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