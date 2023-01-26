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Даша Грм: «Я восторгаюсь Туктамышевой. Но не вижу у нее таких связующих элементов, вращений, как у молодых»

Словенская фигуристка Даша Грм поделилась мнением о чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой. – Наверное, мы все же должны упомянуть Елизавету Туктамышеву.

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