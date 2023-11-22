Кандидат в президенты США пообещал избавиться от «американской военной империи»

ВАШИНГТОН, 22 ноября, ФедералПресс. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказал намерение прекратить военную политику страны, сократить армию и вернуться к замыслам покойного дяди.
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