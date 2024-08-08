Владимир Путин подписал закон о выплатах по остаткам маткапитала

Граждане будут вправе получить остаток в виде единовременной выплаты Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает выплату до 10 тысяч рублей неистраченных остатков маткапитала До этого на встрече с семьями - победителями конкурса «Это у нас семейное» президент России поддержал эту идею.
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