Владимир Путин подписал закон о выплатах по остаткам маткапитала

Граждане будут вправе получить остаток в виде единовременной выплаты Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает выплату до 10 тысяч рублей неистраченных остатков маткапитала До этого на встрече с семьями - победителями конкурса «Это у нас семейное» президент России поддержал эту идею.