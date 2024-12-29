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ГВ «Север»: украинский лётчик сдался в плен в Курской области — 1039-й день СВО

ГВ «Север»: украинский лётчик сдался в плен в Курской области — 1039-й день СВО

В окрестностях деревни Куриловка Суджанского района Курской области в плен российским бойцам сдался Владимир Попович, долгое время служивший в 456-й бригаде транспортной авиации, дислоцирующей на авиабазе Гавришовка, Винницкой области Украины.

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